В Карелии вернули штрафы за парковку авто на газонах

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В Карелии вступили в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
Одной из самых главных поправок, вступающих в силу с 9 июня, стоит назвать штраф за парковку автомобилей на газонах. Даже если на газоне уже не растет трава и сломан по периметру поребрик. Штраф за такую парковку – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
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