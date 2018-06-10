В Карелии вернули штрафы за парковку авто на газонах

В Карелии вступили в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

Одной из самых главных поправок, вступающих в силу с 9 июня, стоит назвать штраф за парковку автомобилей на газонах. Даже если на газоне уже не растет трава и сломан по периметру поребрик. Штраф за такую парковку – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

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