В Карелии власти планируют заставить дачников платить за мусор

Региональный оператор «Автоспецтранс» и Минприроды Карелии намерены вынудить дачников и садоводов платить за вывоз мусора, но те активно сопротивляются.

Владельцы дачных участков, собственники индивидуальных домов не спешат заключать договоры на вывоз мусора со своих товариществ. При этом отказ дачников платить за утилизацию отходов не устраивает органы власти и представителей регионального оператора по обращению с ТКО "Автоспецтранс". Власти обвиняют садоводов, в частности, в создании стихийных свалок.

Руководство Минприроды сообщает, что их намерения вынудить дачников платить за вывоз мусора на данный момент весьма серьезные: задача поставлена в приоритет.

Подробности того, что ждет дачников, - в тексте "Вестей Карелии".