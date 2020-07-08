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В Карелии власти планируют заставить дачников платить за мусор

Новости. Общество
13:58, 09 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Региональный оператор «Автоспецтранс» и Минприроды Карелии намерены вынудить дачников и садоводов платить за вывоз мусора, но те активно сопротивляются.

Владельцы дачных участков, собственники индивидуальных домов не спешат заключать договоры на вывоз мусора со своих товариществ. При этом отказ дачников платить за утилизацию отходов не устраивает органы власти и представителей регионального оператора по обращению с ТКО "Автоспецтранс". Власти обвиняют садоводов, в частности, в создании стихийных свалок.

Руководство Минприроды сообщает, что их намерения вынудить дачников платить за вывоз мусора на данный момент весьма серьезные: задача поставлена в приоритет.

Подробности того, что ждет дачников, -  в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-09 15:15:17
Если с дачников будут снимать платежи за мусор по месту прописки, на период нахождения на даче, тогда можно взимать плату за вывоз мусора с дач, а так получается двойное начисление за одну и ту же услугу,человек не может находиться одноременно в двух места, как бы этого не хотелось региональному оператору.
новый
2020-07-09 15:01:24
Заставим всенепременно. Мы здесь власть
Штази
2020-07-09 14:59:46
Один и тот же человек физически не может одновременно создавать мусор и по месту основного проживания в городе, и по месту кратковременного пребывания на садовом участке. На дачах в основном пенсионеры, которых уже превратили в дойных коров для бюджета. Позорище.
кир
2020-07-09 15:14:31
Штази, не надо ныть. Мусор с неба не падает. Вас нужно только принуждать. Слов вы не понимаете.
кир
2020-07-09 14:41:45
В цифровом веке поставить на учет всех дачников не можете? Это полный абсурд в стране Советов. Всё тот же семнадцатый век.
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