В Карелии власти потратили 400 тысяч рублей на холодные деревянные будки для собак (ФОТО)

В Медвежьегорском районе подрядчик построил для местного приюта холодные деревянные будки вместо теплых вольеров, освоив порядка 400 тысяч рублей, заявили зоозащитники.

Об этом сообщил руководитель Первого общественного приюта для животных Владимир Рыбалко у себя на странице в соцсети.

Он рассказал, что в Медвежьегорском районе было принято решение пристроить новый приют к уже имеющемуся приюту, который содержит общественная организация "Верные друзья".

"Старые вольеры в маленьком приюте пришли в негодность, места не хватало. На строительство нового приюта по нашим сведениям было предназначено 400 000 рублей", - пишет Рыбалко. Затем он поясняет, что параметры строительства не были согласованы с руководством старого приюта.

В итоге районные власти определили подрядчика, который построил собачьи будки на месте нового приюта. Качество строительства возмутило зоозащитников.

"На огороженной им территории вместо вольеров подрядчик поставил два десятка быстро сколоченных из досок неутепленных, однослойных будок с большими щелями, с наспех прибитыми поверх листами металлопрофиля. И это весь приют? Вместо вольеров - деревянные щелястые коробки? Такой "приют" совершенно не соответствует элементарным представлениям о стандартах содержания животных, не соответствует опыту карельских приютов", - заявил Владимир Рыбалко.

По словам карельского зоозащитника, будка должна защищать животное от холода, осадков и жары. "Основой приюта должны быть полноценные вольеры с утепленными будками в них. Кроме того, нужны еще подсобные и служебные помещения", - утверждает он.

Владимир Рыбалко отметил, что власти не должны принимать работу подрядчика, построившего деревянные будки.

"Необходимо исправлять ситуацию и строить настоящие вольеры", - сказал Рыбалко.

Напомним, в августе осужденным к исправительным работам в Петрозаводске разрешили отбыть наказание в приюте для животных.