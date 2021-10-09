В Карелии власти призывают горожан не бросать домашних животных на дачах

Власти Костомукши обратились к горожанам с просьбой не оставлять домашних животных на дачах, поскольку те рискуют погибнуть.

В конце дачного сезона горожанам следует забрать питомцев с территорий загородных участков. Домашние животные могут погибнуть без внимания хозяев в условиях зимы. Об этом говорится в обращении властей Костомукши в соцсети.

«Конец дачного сезона — время еще раз задуматься о брошенных и оставленных в садовых товариществах четвероногих питомцах! Помните! Домашние животные не в состоянии существовать без помощи человека — они не приспособлены к вольной жизни. Сначала брошенные на даче кошки и собаки страдают лишь от голода, но, если им „посчастливилось“ выжить в первые недели, к их страданиям добавляется еще и холод. Если вы взяли ответственность за живое существо, последнее дело — бросать его, обрекая на верную мучительную смерть», — говорится в обращении.

Ранее синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии.