Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии

Жители республики скоро попрощаются с красивой золотой осенью.

В ближайшие дни снег не придет в Карелию. Похолодание ожидается ближе к 20 октября. Об этом «Столице на Онего» рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

«Заканчивается красивая золотая осень. Ветер усилится, деревья будут терять листья. Сухая солнечная погода сохранится только на юге республики. На севере уже пройдут небольшие дожди, будет пасмурно. Но постепенно дождливая погода придет и в Петрозаводск. Уже 8-го октября возможен небольшой дождь», — сообщили в отделе прогнозов Карельского Гидрометцентра.

При этом температура в Карелии по-прежнему будет выше климатической нормы. В четверг в Петрозаводске ожидается до 11-13 градусов, потом — 9-11 градусов.

«Если снег выпадет в ближайшее время, то произойдет это в ночные или утренние часы и на самом севере Карелии. Первый снег возможен после Покрова. Серьезное снижение температуры, снег, гололедица ожидаются после 20 октября», — предупредили синоптики.