В Карелии вновь начало расти число заразившихся коронавирусом детей

За минувшие сутки выявлено 87 новых случаев ковида у детей, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки в республике от ковида выздоровели 124 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 28 февраля зарегистрировано 16383 ребенка, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 61. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 68 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16054 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 440 человек, выздоровели 653 пациента, зарегистрировано одна смерть от COVID-19.