В Карелии вновь обнаружили вирус гонконгского гриппа, а также риновирус

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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 2768 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 3,3%.
В Петрозаводске зарегистрировано 1185 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога на 23,2%.
При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделены вирус гонконгского гриппа A(H3N2) и риновирус.
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