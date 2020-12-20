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В Карелии во вторник будет +2 и гололед

Новости. Погода
17:00, 21 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на вторник, 22 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 22 декабря, будет облачно. Из осадков ожидается снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха -1, +1°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможно сложное отложение, гололед. На дорогах также гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха +2, -3°С в течение суток, ночью местами похолодает до -8°С.

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