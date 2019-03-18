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Новости. Погода
17:00, 18 Марта 2019
фото: wallpaperswide.com

В Карелии во вторник может потеплеть до +5

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О погоде на 19 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 19 марта будет облачная погода. Ночью ожидаются умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью составит +1, -1 градус, днем потеплеет до +2, +4.

В Карелии будет облачно. Возможны небольшие, ночью умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью температура воздуха остановится на показателях +1, -4 градуса, днем поднимется до +5.

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