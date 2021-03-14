В Карелии во вторник по-прежнему будет тепло и снежно

О погоде на 16 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Во вторник в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти.

По Карелии также будет облачно с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С,на севере до -10°С, днем +2, -3°С.