В Карелии водитель без прав врезался в дерево

В Медвежьегорском районе накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадал 48-летний мужчина.

Инцидент произошел на 47 км автодороги "Лобское – Огорелыши" в воскресенье в 20.30, сообщает управление ГИБДД по Карелии.

"48-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево", - сказано в сообщении.

Водитель получил травму.

