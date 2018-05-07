В Карелии водитель без прав врезался в дерево

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В Медвежьегорском районе накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадал 48-летний мужчина.
Инцидент произошел на 47 км автодороги "Лобское – Огорелыши" в воскресенье в 20.30, сообщает управление ГИБДД по Карелии.
"48-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево", - сказано в сообщении.
Водитель получил травму.
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