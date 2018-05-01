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Новости. Происшествия
10:27, 01 Мая 2018

В Карелии водитель иномарки напился на месте ДТП

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В селе Видлица Олонецкого района на водителя иномарки составлены административные материалы по статье 12.27.часть 3 КоАП РФ "Употребление алкоголя после ДТП", сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 30 апреля в Олонецком районе в 6.55 в селе Видлица на улице Набережная д.16, 27-летний водитель автомобиля Skoda при проезде левого поворота не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Водитель получил ушибы.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.27.часть 3 КоАП РФ "Употребление алкоголя после ДТП". Статья предполагает наложение штрафа в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав через суд, на период до двух лет.

По факту ДТП проводится проверка.

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