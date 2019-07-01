В Карелии водитель иномарки съехал в кювет

Мужчина получил травмы в ДТП, произошедшем 30 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.20 в Кондопожском районе на 572 км федеральной автодороги М-18 "Кола" 36-летний водитель автомобиля Toyota Yaris совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.



Мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.