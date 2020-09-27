В Карелии водитель на иномарке протаранил пожарную машину, спешившую на вызов (ВИДЕО)

В Кондопоге водитель устроил жесткое ДТП, въехав в пожарную машину с включенными проблесковыми маячками.

В минувшую субботу, 26 сентября, в 13.29 на пересечении улиц Пролетарская и Советов в Кондопоге водитель легкового автомобиля Chrysler Cruiser протаранил пожарный автомобиль "Урал", который ехал с включенными спецсигналами.

"Примечательно, что другие участники движения своевременно остановились, пропуская пожарный автомобиль", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По информации сайта, в ДТП никто не пострадал.

Видеокамера социальной компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.