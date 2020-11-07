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В Карелии водитель под градусом и без прав попался в руки инспекторов

Новости. Происшествия
11:06, 08 Ноября 2020
фото: Госавтоинспекция Кондопоги / ВК
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В Кондопоге нетрезвый водитель, не имеющий прав, отстранён от управления автомобилем, сообщают в ГИБДД.

Седьмого ноября в три часа ночи в Кондопоге на ул. Строительной от управления транспортным средством был отстранен пьяный водитель, информирует Госавтоинспекция Кондопоги. Как выяснилось, у нетрезвого автомобилиста отсутствовали и водительские права.

"Во время проверки установлено, что мужчина не имеет права на управление транспортными средствами. В соответствии с ч.3 ст.12.8 КоАП РФ нарушителя ждет наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. Решение о наказании примет суд", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пьяный водитель застрял на бордюре.

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