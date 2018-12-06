В Карелии водитель получил травмы в ДТП на "встречке"

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В Олонецком районе при столкновении двух автомобилей пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
В среду в 14.00 на 310 км федеральной трассы "Кола" 29-летний водитель автомобиля Opel Astra при прохождении правого поворота выехал на полосу встречного движения, где врезался в фургон Mercedes.
В ДТП травмы получил 41-летний водитель фургона, ему была оказана медицинская помощь.
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