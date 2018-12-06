В Карелии водитель получил травмы в ДТП на "встречке"

В Олонецком районе при столкновении двух автомобилей пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 14.00 на 310 км федеральной трассы "Кола" 29-летний водитель автомобиля Opel Astra при прохождении правого поворота выехал на полосу встречного движения, где врезался в фургон Mercedes.

В ДТП травмы получил 41-летний водитель фургона, ему была оказана медицинская помощь.