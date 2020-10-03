В Карелии водитель разогнал свой "Cadillac", превысив скорость на 62 км/ч

Госавтоинспекция Карелии сообщила, как водитель "Cadillac" превысил скорость и был пойман сотрудниками ГИБДД.

Третьего октября, в субботу, водитель автомобиля "Cadillac Escalade" на 474 км. автодороги "Кола" превысил скорость на 62 км/ч. Прибор зафиксировал скорость 152 км/ч при разрешённой максимальной скорости 90 км/ч. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Сообщается, что сотрудники спецвзвода Госавтоинспекции Карелии контролируют дорожную обстановку на федеральной автодороге "Кола" - Санкт-Петербург - Мурманск. Полицейские измеряют скорость движения автотранспорта с использованием мобильного устройства "Визир 2М", которое способно также фиксировать выезд на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель автобуса с пассажирами попался на превышении скорости.