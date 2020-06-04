В Карелии водитель автобуса с пассажирами попался на превышении скорости

Нарушителя остановили в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На Петрозаводском шоссе в Кондопоге зафиксировали превышение скорости движения водителем пассажирского автобуса, выполняющего регулярный рейс с пассажирами.

На данном участке автодороги установлен дорожный знак, ограничивающий скорость движения автотранспорта 50 км/час, чем водитель пренебрег, превысив скорость почти на 30 км/час.

Автоинспекторы призывают водителей неукоснительно соблюдать дорожные правила и, проявляя водительскую культуру и дисциплинированность на дороге.

Ранее водителя, превысившего скорость на 60 км/ч, притормозили на трассе в Карелии.