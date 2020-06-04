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В Карелии водитель автобуса с пассажирами попался на превышении скорости

Новости. Общество
13:29, 05 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителя остановили в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На Петрозаводском шоссе в Кондопоге зафиксировали превышение скорости движения водителем пассажирского автобуса, выполняющего регулярный рейс с пассажирами.

На данном участке автодороги установлен дорожный знак, ограничивающий скорость движения автотранспорта 50 км/час, чем водитель пренебрег, превысив скорость почти на 30 км/час.

Автоинспекторы призывают водителей неукоснительно соблюдать дорожные правила и, проявляя водительскую культуру и дисциплинированность на дороге.

Ранее водителя, превысившего скорость на 60 км/ч, притормозили на трассе в Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-06-05 15:02:43
Везде деньги берут, но не всегда оформляют. :)
Гость
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