Водителя, превысившего скорость на 60 км/ч, притормозили на трассе в Карелии

В Пряжинском районе сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки, превысившего скорость, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Пряжинском районе, на автодороге» А-121 Сортавала», автоинспекторы ГИБДД зафиксировали скорость автомобиля Skoda Octavia, который двигался в сложных дорожных условиях - дождь и плохая видимость - со скоростью более 140 км/час.

Водитель-нарушитель, 28-летний житель города Сортавала, привлечен к административной ответственности.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей, не пренебрегать правилами дорожного движения и элементарным здравым смыслом, не превышать установленную скорость движения и не подвергать опасности свою жизнь и других участников дорожного движения.