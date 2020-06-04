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Водителя, превысившего скорость на 60 км/ч, притормозили на трассе в Карелии

Новости. Общество
07:15, 05 Июня 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Пряжинском районе сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки, превысившего скорость, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Пряжинском районе, на автодороге» А-121 Сортавала», автоинспекторы ГИБДД зафиксировали скорость автомобиля Skoda Octavia, который двигался в сложных дорожных условиях - дождь и плохая видимость - со скоростью более 140 км/час.

Водитель-нарушитель, 28-летний житель города Сортавала, привлечен к административной ответственности.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей, не пренебрегать правилами дорожного движения и элементарным здравым смыслом, не превышать установленную скорость движения и не подвергать опасности свою жизнь и других участников дорожного движения.

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Комментарии

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кир
2020-06-05 10:52:22
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Гость
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