В Карелии водитель, рискнувший жизнью своего ребенка, оштрафован на 3 тысячи рублей

В Сортавале оштрафован водитель, перевозивший ребенка без удерживающего устройства, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД в Сортавале пресекли нарушение перевозки ребенка без специального удерживающего устройства. За данное деяние водитель автомобиля Ford привлечен к административной ответственности. Нарушителю предстоит заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

По данным статистики, за 7 месяцев на дорогах Карелии в 48 ДТП пострадали 64 ребенка. Большинство травмированных детей были пассажирами. Так, в 23 ДТП травмы получили 39 детей.