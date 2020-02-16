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В Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и столкнулся на встречке с лесовозом

Новости. Происшествия
17:23, 17 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Авария произошла на федеральной автодороге "Кола", виновник ДТП попал в больницу.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в 15:25 на 436 км (+750 м) федеральной автодороги "Кола" водитель автомобиля "Грейт Вул" уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом.

В результате происшествия пострадал 65-летний водитель внедорожника – житель Петрозаводска. Мужчина с полученными травмам был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее пенсионерка устроила в Петрозаводске ДТП с двумя пострадавшими.

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Комментарии

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кир
2020-02-17 18:10:25
Горожанин, прислушались к твоему совету. :)
Гость
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