В Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и столкнулся на встречке с лесовозом

Авария произошла на федеральной автодороге "Кола", виновник ДТП попал в больницу.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в 15:25 на 436 км (+750 м) федеральной автодороги "Кола" водитель автомобиля "Грейт Вул" уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом.

В результате происшествия пострадал 65-летний водитель внедорожника – житель Петрозаводска. Мужчина с полученными травмам был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее пенсионерка устроила в Петрозаводске ДТП с двумя пострадавшими.