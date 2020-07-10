В Карелии водитель вылетел с трассы, спасаясь от "встречки"

Водитель иномарки оказался в кювете после опасного маневра на трассе.

ДТП произошло днем 10 июля в Пряжинском районе, на 379 километре автодороги "Кола", Санкт-Петербург-Мурманск, сообщает Госавтоинспекция республики.

28-летний водитель, управляя автомобилем "Opel Astra", избегая столкновения со встречным автомобилем, выехал на обочину и допустил занос. В итоге автомобилист совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу движения.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля "Opel" и его 34-летний пассажир. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что внедорожники устроили ДТП на проспекте в Петрозаводске.