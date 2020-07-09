Внедорожники устроили ДТП на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на Первомайском проспекте, сообщает ДТП ПТЗ.

Mercedes-Benz GL и Mitsubishi Pajero Sport столкнулись сегодня, 9 июля, в 17:20 у дома №82 по Первомайскому проспекту.

Судя по видео, записанного с помощью видеорегистратора очевидца Ивана Яркова, Mercedes-Benz GL, двигаясь в средней полосе движения, совершал маневр перестроения в левую полосу движения. В это же время и Mitsubishi двигался по левой полосе в прямом направлении. От попутного столкновения бортами, автомобили развернуло на проезжей части.

По информации ДТП ПТЗ, обошлось без жертв.

Автомобили получили механические повреждения.