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Внедорожники устроили ДТП на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
23:45, 09 Июля 2020
фото: ДТП ПТЗ
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Авария произошла на Первомайском проспекте, сообщает ДТП ПТЗ.

Mercedes-Benz GL и Mitsubishi Pajero Sport столкнулись сегодня, 9 июля, в 17:20   у дома №82 по Первомайскому проспекту.

Судя по видео, записанного с помощью видеорегистратора очевидца Ивана Яркова, Mercedes-Benz GL, двигаясь в средней полосе движения, совершал маневр перестроения в левую полосу движения. В это же время и Mitsubishi двигался по левой полосе в прямом направлении. От попутного столкновения бортами, автомобили развернуло на проезжей части.

По информации ДТП ПТЗ, обошлось без жертв.

Автомобили получили механические повреждения.

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