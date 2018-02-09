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Новости. Общество
14:48, 09 Февраля 2018

В Карелии водителей-эпилептиков пытаются лишить прав через суд

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Прокуратура Петрозаводска через суд добивается лишения водителей права управления автомобилями из-за медицинских противопоказаний, сообщает ведомство.

В Петрозаводский городской суд уже направлены два соответствующих административных исковых заявления. Как установлено проверкой, оба водителя давно страдают эпилепсией.

"Несмотря на неоднократные предупреждения врачей о запрете по медицинским показаниям управлять автомобилями, они продолжали садиться за руль до тех пор, пока каждый из них из-за потери сознания в приступе эпилепсии не совершил ДТП. В авариях, кроме их виновников, не пострадал", - говорится в сообщении.

В 2016 году прокурором города было направлено в суд 60 исковых заявлений о прекращении специального права на управление транспортными средствами в отношении лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, в 2017 году – 43. Все иски рассмотрены и удовлетворены.

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