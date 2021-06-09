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В Карелии водолазы обнаружили тело утонувшего человека

Новости. Происшествия
12:18, 10 Июня 2021
фото: ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ / ВК

Водолазы подняли тело мужчины, который ранее пропал в Онежском озере.

Девятого июня, в среду, водолазы провели поиск и подъем тела мужчины, пропавшего шестого июня в Онежском озере около Кондопоги. Об этом сообщает паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».

«Глубина 2,4 метра, нашли в течение 5 минут, основываясь на уже имеющейся информации от Медвежьегорского поискового отряда», — говорится в сообщении.

«Причины трагедии пока не известны. Пропавший был в лодке один. Место происшествия не предвещало ничего опасного», — также сообщили водолазы.

 

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Комментарии

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кир
2021-06-10 12:43:02
Не нужны вести из морга. Это для самуленка.
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