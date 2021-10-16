В Карелии водолазы три дня ищут пропавшего на озере мужчину

В Пряжинском районе на озере Синемукса пропал 46-летний мужчина – для поисков нужна помощь водолазов.

В Водолазная группа «ДобротворецЪ» появилось сообщение о том, что нужны специалисты для проведения поисковых работ на озере Синемукса в селе Кинелахта Пряжинского района Карелии.

В четверг 14, октября, 46-летний мужчина вышел в озеро и пропал.

Для поиска привлечены спасатели и водолазы.

Если вы водолаз или дайвер, имеющий полный комплект снаряжения для погружения, или подводный охотник, оператор эхолота, судоводитель с лодкой, то вас ждут в квадрате 61.386607, 32.599718

Задача: осмотр акватории в районе поиска без вести пропавшего.

Координатор: Леонид 8-977-775-90-39