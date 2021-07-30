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В Карелии военные летчики ищут лесные пожары

Новости. Происшествия
13:14, 02 Августа 2021
фото: © Богдан Руденко / Минобороны России

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Экипажи истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа проводят мониторинг пожароопасной обстановки в ходе проведения тренировочных полётов.

Экипажи сверхманёвренных истребителей Су-35С, проходя по маршруту, ищут очаги возгорания в Медвежьегорском, Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах. При обнаружении очагов их координаты по оперативной линии сообщаются в штаб по ликвидации пожаров. Высота полёта истребителей составляет 1000-1500 метров, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В результате работы экипажей армейской авиации ЗВО на очаги возгорания всего сброшено более 450 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви, Кудама и Кажма.

К тушению пожаров в Карелии также привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, более 20 единиц специальной техники.

Напомним, на 2 августа на 10.00 в Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-08-02 15:12:13
За час полётов, су-35 изведет керосина, как несколько вертолетов за день. Да и скорость у боевых самолётов явно не для патрулипования.
Но спасибо и на этом!
театральный критик
2021-08-02 15:22:14
Leopol'd, эксперд по холостым патронам, тебе видней. Ты же в ВВС служил. Редактором стенгазеты :)
Off
2021-08-02 15:33:06
театральный критик, а вот ты не служил. Потому что трансгендеров (Наташка) туда не берут. :)
Саныч
2021-08-02 14:21:36
Скоро подводники подтянутся.
Off
2021-08-02 14:17:10
Росгвардейцы ищут партизан..а лётчики пожары.
кир
2021-08-02 14:36:25
Off, от тебя совсем пользы нет. Никому, бездарь.
David.
2021-08-02 13:35:54
Хоть какой-то толк.
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