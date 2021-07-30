В Карелии военные летчики ищут лесные пожары

Экипажи истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа проводят мониторинг пожароопасной обстановки в ходе проведения тренировочных полётов.

Экипажи сверхманёвренных истребителей Су-35С, проходя по маршруту, ищут очаги возгорания в Медвежьегорском, Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах. При обнаружении очагов их координаты по оперативной линии сообщаются в штаб по ликвидации пожаров. Высота полёта истребителей составляет 1000-1500 метров, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В результате работы экипажей армейской авиации ЗВО на очаги возгорания всего сброшено более 450 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви, Кудама и Кажма.

К тушению пожаров в Карелии также привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, более 20 единиц специальной техники.

Напомним, на 2 августа на 10.00 в Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.