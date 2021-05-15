В Карелии волонтеры рассказали, как спасти животных от живодеров

Представители благотворительного фонда «РЕКС» объяснили, как следует действовать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.

Волонтеры заявляют, что оперативно действовать следует в случаях, если вы неоднократно слышите звуки избиения животного в квартире или доме по соседству; видите на улице, как бьют животное, или наблюдаете, что человек намеренно натравливает одно животное на другое с целью нанести увечья.

В этих случаях общественники рекомендуют зафиксировать происходящее на камеру или диктофон и обязательно заявить о факте жестокого обращения с животным в полицию. В МВД можно позвонить по телефону, отправить электронное обращение либо лично зайти в дежурную часть и написать заявление.

Волонтеры благотворительного фонда «РЕКС» подготовили в соцсети инструкцию, в которой описали, как следует действовать свидетелям жестокого обращения с животными. Общественники также предлагают помощь своего юриста.

Ранее сообщалось, что в МВД проводят проверку после обращений жительницы, у которой неизвестный живодер расстрелял из пневматики кошку и кота.