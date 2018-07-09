В Карелии волонтеры раздали вещи нуждающимся

Очень быстро забрали очки и гребешки для бабушек, кипятильничек маленький, советский электрокофейник, электрозажигалку для газа, очечник, пишут волонтеры.

В минувшие выходные 7 и 8 июля прошли благотворительные поездки в Ляскеля, Харлу и Хийденсельгу, сообщают волонтеры в соцсети.

"Это уже не первый наш опыт раздачи вещей на улице, а в Ляскеля мы приехали второй раз за весенне-летний сезон. Мы старались максимально оповестить людей, но все равно очень многие не знали о нас. Некоторые прохожие не верили, что мы действительно бесплатно раздаем вещи", - сообщили волонтеры.

Активисты рассказали, что в эту поездку вещей было вчетверо больше, чем отвозили в Ляскеля в начале мая. Для Харлу и Хийденсельги было по одной машине, для Ляскеля – две.

"Часть вещей нам приносили сами селяне. Но и забирали вещи очень активно. Однако у нас осталось довольно много вещей. Вероятно, в ближайшие две недели мы устроим такую же благотворительную акцию в Питкяранте", - написали в группе волонтеры.

Волонтеры отмечают, что иногда люди брали совершенно неожиданные вещи.

"Например, в Салми у нас были очки и гребешки для бабушек. Кипятильничек маленький, советский электрокофейник, электрозажигалка для газа, очечник. Все это забрали очень быстро, - написали активисты, - детей пришло много, игрушки и бижутерию они моментально смели. Детского и для младенцев было очень много, но это всё не разобрали в этот раз в Ляскеля".

В Ляскеля, по информации активистов, также привезли книги детской тематики, техническую и художественную литературу - их разобрали очень быстро.

"В Салми были еще плакаты для школьников с картами и буквами, их разобрали с охотой. Когда узнавали про книжки, сразу шли их смотреть, особенно дети, - сообщается в волонтерской группе. - Посуду забирали везде и сразу мгновенно, на ура шли платья и сумки. Были новые вещи, с бирками, кухонные полотенца и вискозные тряпочки, губки, купальники и нижнее белье. Последнее очень хорошо брали. Очень спрашивают домашний текстиль, его было очень мало, берут не глядя. Мало одежды для полных, для подростков от 8 до 15 лет, футболок, спортивок, джинсов для всех, особенно для мальчиков".

По словам организаторов благотворительной акции, продуктов в этот раз не было, так как не успели купить на остатки средств на карте сообщества.

"Мы стараемся раздавать продукты и дефицитные вещи только тем, кто очень нуждается, - объяснили волонтеры, - также мы адресно стараемся помочь отдельным категориям граждан и нашим давним подопечным. Например, В Харлу передали пакет вещей для девочки Юленьки, а в Ляскеля для инвалида Витали. Приходят ослабленные люди со специальными колясками и инвалиды колясочники, люди берут средства гигиены для лежачих родственников. Такого, правда, не много обычно".

Волонтеры благодарят всех благотворителей и помощников: "Мы все получаем огромное удовлетворение от того, что делаем, а люди получают помощь".