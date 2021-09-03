В Карелии воспитательницу заставляют руками разобрать фундамент, возведенного на льготном участке

Сельская воспитательница, получившая от государства бесплатный участок со следами древнего человека, измотана судебными тяжбами.

Прионежский районный суд признал недействительным договор предоставления воспитательнице Анне Ларионовой из поселка Шуя земельного участка, на котором была обнаружена стоянка древнего человека. Таким образом, Ларионова обязана вернуть эту землю государству, однако теперь чиновники отказываются принимать участок обратно. Сельскую воспитательницу вынуждают демонтировать уже возведенный фундамент, но с ключевой оговоркой: разбирать монументальную конструкцию необходимо без привлечения спецтехники, то есть фактически подручными приспособлениями.

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