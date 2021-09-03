Реклама
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55

В Карелии воспитательницу заставляют руками разобрать фундамент, возведенного на льготном участке

Новости. Общество
16:15, 05 Сентября 2021
фото: © Анна Ларионова

Новости партнеров

Сельская воспитательница, получившая от государства бесплатный участок со следами древнего человека, измотана судебными тяжбами.

Прионежский районный суд признал недействительным договор предоставления воспитательнице Анне Ларионовой из поселка Шуя земельного участка, на котором была обнаружена стоянка древнего человека. Таким образом, Ларионова обязана вернуть эту землю государству, однако теперь чиновники отказываются принимать участок обратно. Сельскую воспитательницу вынуждают демонтировать уже возведенный фундамент, но с ключевой оговоркой: разбирать монументальную конструкцию необходимо без привлечения спецтехники, то есть фактически подручными приспособлениями.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-05 18:09:57
Россия – это страна уникальных возможностей для целеустремленных и талантливых людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида
30.08.2021, 21:30
Обновился список стран, куда пускают привитых «Спутником V» россиян
29.08.2021, 09:51
Любарский заявил, что большинство в новом составе Петросовета будет у «Единой России»
03.09.2021, 19:31
Силы для ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности из-за ЖКХ Петрозаводска
01.09.2021, 14:11
Арестован рабочий из Беларуси, привезший в Карелию «паленую» водку, из-за которой умерли 5 его коллег

Аналитика

03.09.2021 08:50
Ничего лишнего - только деньги
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 6
Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.
Посредник между Западом и Востоком 4
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 2
31.08.2021 12:10
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»