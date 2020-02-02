В Карелии восстановили движение на федеральной трассе после ДТП с бензовозом

В Кемском районе Карелии после ДТП движение восстановлено по одной полосе автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным ведомства, днем произошло столкновение между попутными автомобилями - бензовозом (за рулём житель Ленинградской области, 47 регион) и большегрузом DAF с полуприцепом (за рулём житель Ростовской области, 161 регион). После этого произошёл разлив топлива на проезжую часть, движение было перекрыто.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать автоинспекторы, МЧС и специальная дорожная техника. Инспекторы ДПС регулируют движение.

Ранее в Карелии иномарка вылетела в кювет, пострадали люди.