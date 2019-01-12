В Карелии восстановили электроснабжение во всех поселках, где были аварии из-за циклона "Дональд"

В правительстве Карелии сообщили о ликвидации всех аварий на электросетях, которые возникли из-за обильных снегопадов.

Напомним, циклон "Дональд", который принес в республику обильные снегопады и шквалистый ветер порывами до 20 м/с, стал причиной нарушения электроснабжения в ряде деревень и поселков.



Как сообщили в Министерстве строительства, энергетики и ЖКХ, большую часть отключений аварийные бригады оперативно восстановили к утру 11 января. В нескольких районах работы продолжались в течение дня, на социальные объекты были установлены резервные источники питания. На 19:00 были завершены все восстановительные работы. В данный момент все потребители запитаны, электроэнергия подается в населенные пункты в полном объеме.



Причинами отключений стал снег, налипший на провода ЛЭП. Несмотря на сильный ветер, деревья из лесного массива на линии электропередачи не падали, благодаря своевременно проведённым работам по расчистке и расширению просек воздушных линий. Работы в этом направлении выполнены в ходе масштабных учений энергетиков в конце минувшего года.



В настоящее время энергетики проверяют воздушные линии на объектах для обеспечения надёжного энергоснабжения и реализации мер по предотвращению отключений в результате непогоды. Организовано круглосуточное дежурство при постоянно действующем штабе по электробезопасности.