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В Карелии восстановили символ Советского Союза, сломанный вандалами (ФОТО)

Новости. Общество
14:36, 09 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Власти Сегежи восстановили недавно сломанный вандалами на въезде в город знак "Серп и молот".

Установленный администрацией Сегежского района на повороте на улице Птицефабрика "Серп и молот" был сломан в ночь с 21 на 22 ноября. У памятного знака, который был демонтирован из-за строительства дороги, а затем после реконструкции поставлен на въезде в Сегежу, неизвестные скрутили болты. После чего памятник повалили на землю.

Об акте вандализма рассказали в официальном паблике администрации района.

Сегодня администрация города Сегежи восстановила памятный знак "Серп и молот".

Представители КПРФ в Карелии призвали полицию района найти вандалов, чтобы их действия не остались безнаказанными.

Как отмечается в паблике, "Серп и молот – символ Советского Союза, олицетворение единства рабочего класса и крестьян. Для кого-то пережиток прошлого, для кого-то память, история родного края, страны. Память старшего поколения, которое с детства учат уважать и почитать".

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