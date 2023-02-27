В Карелии восстановят 16 дорог, по которым проходят «школьные» маршруты

До конца 2023 года в республике отремонтируют порядка 100 километров дорог, по которым в карельские школы добираются ученики.

Как сообщили в пресс-службе Главы Карелии со ссылкой на Минтранс республики, ремонт автодорог, по которым проходят «школьные» маршруты, пройдет в 2023 году в 9 рейонах республики — Калевальском, Лахденпохском, Прионежском, Питкярантском, Медвежьегорском, Олонецком, Сегежском, Лоухском и Пряжинском.

Работы будут проводиться за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Всего на 16 участках обновят более 100 километров дорожного покрытия.