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Новости. Криминал
12:28, 08 Июня 2018

В Карелии возбуждено дело о мошенничестве на 40 млн рублей в ГУП РК "Мост"

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В Карелии расследуется уголовное дело по факту мошенничества в дорожной сфере, сообщает региональный СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году ГУП РК "Мост" заключило договор на аренду техники для работ по содержанию автомобильных дорог в Карелии с частной компанией.

"Договор заключен по завышенной цене без намерения фактического исполнения, в связи с чем государственному предприятию причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

До марта 2016 года предприятие возглавлял Игорь Шарапов (экс-депутат Петросовета), после этого руководил "Мостом" Евгений Ковзан. 

Преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам ГУП "Мост" в результате совместных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СК и УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

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Комментарии

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кир
2018-06-08 14:35:19
Думаете беззаконие сменится властью закона? Как бы не так. Смотрю для статистики, как повседневно большое число людей нарушает законы и правила в обычной жизни. Число их не уменьшается среди обычного народа, скажем за рулем. Поэтому не надо надеяться, что на верхах картина быстро изменится. Галина Васильева с со-товарищами не выучила их как надо.
Сеня
2018-06-08 14:14:52
Те кто виноват , уже далеко в Питере и Усть Луге и вряд ли пострадают . Смелости у СКР не хватит привлечь именно виновных .
Joker
2018-06-08 13:22:56
Наконец-то начали распутывать этот клубок !!! Когда начнутся посадки ???
Гость
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