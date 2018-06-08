В Карелии возбуждено дело о мошенничестве на 40 млн рублей в ГУП РК "Мост"

В Карелии расследуется уголовное дело по факту мошенничества в дорожной сфере, сообщает региональный СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году ГУП РК "Мост" заключило договор на аренду техники для работ по содержанию автомобильных дорог в Карелии с частной компанией.

"Договор заключен по завышенной цене без намерения фактического исполнения, в связи с чем государственному предприятию причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

До марта 2016 года предприятие возглавлял Игорь Шарапов (экс-депутат Петросовета), после этого руководил "Мостом" Евгений Ковзан.

Преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам ГУП "Мост" в результате совместных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СК и УЭБиПК МВД по Республике Карелия.