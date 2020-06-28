В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении директора лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды"

Прокуратура республики сообщила о нарушениях в деятельности общества с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", где работникам не выплачивается зарплата.

На предприятии перед 45 работниками образовалась задолженность в размере более 3 млн рублей. Об этом сообщает сайт надзорного органа. Данные были получены после проверки исполнения трудового законодательства в санатории, которую провела прокуратура Петрозаводска.

В отношении директора организации "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы), информирует прокуратура.

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