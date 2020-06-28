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В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении директора лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды"

Новости. Криминал
11:35, 29 Июня 2020
фото: официальный сайт санатория "Дворцы"
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Прокуратура республики сообщила о нарушениях в деятельности общества с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", где работникам не выплачивается зарплата.

На предприятии перед 45 работниками образовалась задолженность в размере более 3 млн рублей. Об этом сообщает сайт надзорного органа. Данные были получены после проверки исполнения трудового законодательства в санатории, которую провела прокуратура Петрозаводска.

В отношении директора организации "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы), информирует прокуратура. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Мария
2020-06-29 12:40:40
Вообще-то, уважаемая редакция, стоило бы пояснить в статье, что «Лечебно-оздоровительный центр «Марциальные воды» и ООО санаторий «Марциальные воды» - разные организации. Люди ведь читают, переживают за судьбу старейшей карельской здравницы!
zanoza
2020-06-29 11:55:52
А кто этого нового неопытного деректора назначил, разе не учредитель в лице профсоюзов? Надо и учредителя привлекать к солидарной ответственности.
Вылерий Георгиевич
2020-06-29 11:47:59
Что то с этим санаторием не так?
Частенько звучат уголовные дела, правда пока без серьёзных последствий, то наш профсоюзный "лидер" Илья с другом Пашей пошуровали там, последнего уволили...то потом ещё были проблемы, то сейчас опять...
В чём там дело то?
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