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В Карелии возобновляют работу суды: какими будут новые правила в период эпидемии

Новости. Общество
09:32, 12 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Измерение температуры на входе, маски на лицах участников заседаний и запрет на массовость: какими будут новые правила работы судов в Карелии в условиях пандемии коронавируса.

На сайтах судов появилась информация о возобновлении работы после майских праздников.

Так, Арбитражный суд Карелии информирует, что с 12 мая возобновляет свою работу в обычном режиме. Но при этом в здании вводится особый порядок допуска представителей сторон.

На сайте Арбитража опубликован список рекомендаций участникам заседаний. В частности, сообщается, что вход в здание суда осуществляется не ранее, чем за 10 минут до начала заседания во избежание массового скопления людей. При этом от каждого участника процесса допускается только один представитель.

В самом здании требуется соблюдение мер предосторожности и социального дистанцирования.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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