В Карелии впервые пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Регистрацию команд открыл центр спортивной подготовки республики.
Первый региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов (18+) впервые пройдет в Карелии, сообщили в центре спортивной подготовки.
Регистрация по ссылке с 17 января до 10 февраля включительно или по достижению допустимого лимита (96 человек).
Фестиваль пройдет 17 февраля на площадке водноспортивного центра «Акватика» в Петрозаводске. В нем смогут участвовать представители предприятий, организаций и учреждений, а также государственные и муниципальные служащие.
Для этого необходимо сформировать команду из восьми участников:
— 1 мужчина и 1 женщина — 25-29 лет (девятая ступень комплекса ГТО);
— 1 мужчина и 1 женщина — 30-39 лет (десятая или одиннадцатая ступень комплекса ГТО);
— 1 мужчина и 1 женщина — 40-49 лет (двенадцатая или тринадцатая ступень комплекса ГТО);
— 1 мужчина и 1 женщина — 50-59 лет (четырнадцатая или пятнадцатая ступень комплекса ГТО).
В состав команды включаются только штатные работники, в том числе — дочерних подразделений, проработавшие на этом предприятии не менее шести месяцев. Такие же правила — для служащих, которые должны исполнять свои обязанности на территории Карелии и иметь стаж в системе государственного или муниципального управления не менее шести месяцев.
Все участники должны быть зарегистрированы на всероссийском интернет-портале ВФСК ГТО.
«Командам предстоит прыгать в длину с места, наклоняться на скамье, отжиматься, подтягиваться, поднимать туловище и плавать. Кроме этого, для всех команд предусмотрена эстафета», — говорится в сообщении.
Результаты участников в спортивной программе многоборья будут определяться с применением действующих 100-очковых таблиц тестирования ВФСК ГТО.
Команда-победительница в мае поедет в Магнитогорск защищать честь Карелии на всероссийскрм этапе фестиваля.
Заявки необходимо направить в адрес регионального оператора ГТО до 10 февраля, дополнительная информация по телефону — 8 (814-2) 330-245.
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