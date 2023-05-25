В Карелии впервые в этом году зафиксирован случай клещевого энцефалита

Опасное заболевание было обнаружено у клеща, снятого на нынешней неделе.

В Роспотребнадзоре Карелии привели данные по нападениям клещей за минувшую неделю. С жалобами на присасывания клещей обратились 364 человека, в том числе 50 детей. В Петрозаводске было зарегистрировано 262 обращения, из них 79 детей.

Первое нападение клеща на человека в Карелии в 2023 году было зафиксировано 16 апреля. Всего с этого времени членистоногие 815 раз нападали на людей, объектами атаки в том числе стали 204 ребенка. Значительная часть обращений с жалобами на присасывание клещей — 152 — была зафиксирована в Петрозаводске.

Нападения были зафиксированы во всех районах Карелии, кроме Лоухского и Калевальского районов. Были лабораторно подтверждены 1 случай энцефалита, а также 3 случая клещевого боррелиоза.

С начала года прививки против клещевого энцефалита получили 10453 человека, в том числе 3704 младше 18 лет.