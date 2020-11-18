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В Карелии врачи борются за жизнь 23 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ

Новости. Общество
09:57, 19 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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Среди 631 госпитализированного с C0VID-19 в республике 23 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 19 ноября госпитализирован 631 человек с коронавирусом, 576 из них находятся в состоянии средней тяжести, 32 – в тяжелом и 23 пациента  – в крайне тяжелом, подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 19 ноября увеличилась с 36,1 до 38,4.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки выявлены 343 новых случая коронавирусной инфекции в Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-19 13:26:57
Госпитализированы, не значит вылечены и будут ли вылечены, большой вопрос.
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