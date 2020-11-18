В Карелии врачи борются за жизнь 23 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ

Среди 631 госпитализированного с C0VID-19 в республике 23 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 19 ноября госпитализирован 631 человек с коронавирусом, 576 из них находятся в состоянии средней тяжести, 32 – в тяжелом и 23 пациента – в крайне тяжелом, подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 19 ноября увеличилась с 36,1 до 38,4.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки выявлены 343 новых случая коронавирусной инфекции в Карелии.