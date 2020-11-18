Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 11,5 тысячам

За минувшие сутки выявлены 343 новых случая коронавирусной инфекции в Карелии.

За сутки COVID-19 подтвержден в республике у 343 человек. Из этого числа заболевших – 258 человек, из них 51 имеют симптомы средней тяжести, 1 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 209 человек, в Кондопожском районе – 10 человек ( Кондопога — 9, село Янишполе – 1), в Медвежьегорском районе – 20 человек (Медвежьегорск – 14, поселок Пиндуши – 3, село Шуньга – 1, поселок Повенец – 1, деревня Падмозеро – 1), в Костомукше – 8 человек, в Кеми – 13 человек, в Калевале –1 человек, в Пряжинском районе – 10 человек (поселок Чална – 3, поселок Матросы — 7), в Прионежском районе – 30 человек (поселок Деревянка – 2, деревня Вилга -6, поселок Новая Вилга – 6, поселок Чална-1 – 1, поселок Шуя – 1, поселок Мелиоративный – 4, СНТ "Загородное" - 1, поселок Ладва-Ветка – 1, СНТ "Импульс" — 1), в Пудожском районе – 4 человека (Пудож - 2, поселок Шальский – 1, поселок Кубово – 1), в Сегежском районе – 16 человек (Сегежа – 13, поселок Надвоицы – 3), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 2, поселок Ляскеля – 1, деревня Янис – 1), в Муезерском районе – 3 человека (Муезерский – 2, поселок Ледмозеро – 1), в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 4, поселок Ильинский - 6), в поселке Лоухи – 5 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 11410 челоек.

За сутки выздоровели еще 152 человека. Справились с болезнью уже 5514 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1753,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1357,4 случая, по Северо-Западу – 1692.

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом.