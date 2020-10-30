Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
СМИ: почти треть россиян закупает товары впрок, боясь введения новых карантинных мер 5
30.10.2020 19:10
Водолазы семь раз спускались на дно озера в Костомукше в поисках тела пропавшего в мае подростка 2
30.10.2020 12:08
Корреспондента "Вечернего Урганта" чуть не покусали альпаки в Карелии (ВИДЕО) 1
30.10.2020 15:10
В БСМП Петрозаводска поддержали главу Минздрава Карелии, попросившего медиков беречь свое здоровье 16
30.10.2020 13:43
"Меняют самостоятельных на послушных" 2
30.10.2020 17:33
Строительство нового Дома для пожилых людей планируется в Петрозаводске 1
30.10.2020 11:13

В Карелии врачи борются за жизнь четверых тяжелобольных коронавирусом

Новости. Общество
10:09, 31 Октября 2020
фото: © Илья Тимин
Загрузка...

К аппаратам ИВЛ в ковид-центре республики подключены четверо пациентов.

По сообщению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, на 31 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 380 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 367 пациентов, 9 тяжелобольных, и 4 в крайне тяжелом положении - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 35%.

Напомним, сутками ранее доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляла 34,4%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

30.10.2020 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 12
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 10
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 2
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»