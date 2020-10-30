В Карелии врачи борются за жизнь четверых тяжелобольных коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центре республики подключены четверо пациентов.

По сообщению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, на 31 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 380 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 367 пациентов, 9 тяжелобольных, и 4 в крайне тяжелом положении - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 35%.

Напомним, сутками ранее доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляла 34,4%.