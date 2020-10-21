В Карелии врачи борются за жизнь троих тяжелобольных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ

В Карелии госпитализированы 323 человека, заболевших коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По сообщению Михаила Охлопкова, на 22 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 323 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 314 пациентов, 6 тяжелобольных, и трое в крайне тяжелом положении - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 24,7%.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии зарегистрировано 124 человека, заболевших коронавирусом. Всего заразившихся COVID-19 в Карелии на 22 октября 5592 человека. Выздоровели – 4118. Умерли за время пандемии – 45.