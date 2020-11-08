В Карелии врачи борются за жизни семи больных коронавирусом, находящихся в очень тяжелом состоянии

Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 9 ноября госпитализированы 563 человек, заболевших COVID-19, 540 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 17 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 9 ноября уменьшилась с 34,2 до 33,1.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордное число инфицированных коронавирусом – 320 человек. Общее число зараженных COVID-19 в Карелии на 9 ноября составило 8255 человек. Выздоровели 4770 пациентов. Умер за время пандемии в Карелии 61 человек.