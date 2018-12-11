В Карелии врачи санавиации доставили в больницу беременную женщину с кровотечением

Врачи госпитализировали из Пудожа на вертолете женщину с угрозой прерывания беременности, сообщили в национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Пудожа в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова 10 декабря на вертолете санавиации госпитализировали беременную 30-летнюю женщину с кровотечением и угрозой прерывания беременности.