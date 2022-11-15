В Карелии врачу-педиатру готовы платить до 70 тысяч рублей

На Карелию пришлось около 1% всех вакансий врачей-педиатров в России в 2022 году, но их в республике по-прежнему не хватает.

Специалисты платформы поиска работы hh.ru проанализировали вакансии врачей-педиатров, открытые в России в 2022 году. Всего было открыто 12.6 тысяч подобных вакансий, большинство из которых пришлось на Московскую область, Москву и Краснодарский край .

В Карелии было открыто около 1% вакансий врача-педиатра. При этом на одну вакансию приходится всего 0,1 резюме при норме на рынке труда в 6-7 резюме на одно предложение о работе. Косвенно это может говорить о нехватке специалистов.

В Карелии педиатру предлагают платить до 70 тысяч рублей. В то время сами соискатели рассчитывают на 40 тысяч рублей.