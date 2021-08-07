В Карелии вспыхнула сауна молодежного культурного центра

Пожар произошел в сауне социально-культурного молодежного центра в городе Сортавала.

ЧП произошло в субботу, седьмого августа. Об этом информирует паблик администрации Сортавальского поселения. Сообщается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

«Из-за неисправности электропроводки произошло возгорание в сауне социально-культурного молодежного центра г. Сортавала», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, как молодой житель Петрозаводска взял на чужое имя кредит в 125 тысяч и устроил пьяную гулянку в сауне с девочками.