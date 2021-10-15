В Карелии вступила в силу система QR-кодов: кнут вместо пряника

В кафе, музей, кинотеатр и фитнес-центр теперь можно попасть только по предъявлению цифрового сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста.

Уже несколько дней в пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах Петрозаводска, стоят огромные очереди на прививку от коронавируса. Причиной ажиотажа стало распоряжение исполняющего обязанности главы Карелии Александра Чепика о введении в республике системы QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий из-за резкого роста заболеваемости ковидом. Не сумев убедить значительную часть населения в необходимости вакцинации и не найдя для этого приличного «пряника», республиканские власти предпочли в очередной раз воспользоваться «кнутом». «Время диспутов прошло», – написал в социальных сетях сам карельский губернатор Артур Парфенчиков, подкрепив действия исполняющего обязанности главы региона.

Согласно распоряжению господина Чепика, с 15 октября в кафе, музей, кинотеатр и фитнес-центр жители Карелии смогут попасть только по предъявлению цифрового сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за три дня до посещения общественных мест.

Читайте подробнее в статье «Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом».