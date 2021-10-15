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В Карелии вступила в силу система QR-кодов: кнут вместо пряника

Новости. Общество
10:07, 15 Октября 2021
фото: © Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

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В кафе, музей, кинотеатр и фитнес-центр теперь можно попасть только по предъявлению цифрового сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста.

Уже несколько дней в пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах Петрозаводска, стоят огромные очереди на прививку от коронавируса. Причиной ажиотажа стало распоряжение исполняющего обязанности главы Карелии Александра Чепика о введении в республике системы QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий из-за резкого роста заболеваемости ковидом. Не сумев убедить значительную часть населения в необходимости вакцинации и не найдя для этого приличного «пряника», республиканские власти предпочли в очередной раз воспользоваться «кнутом». «Время диспутов прошло», – написал в социальных сетях сам карельский губернатор Артур Парфенчиков, подкрепив действия исполняющего обязанности главы региона.  

Согласно распоряжению господина Чепика, с 15 октября в кафе, музей, кинотеатр и фитнес-центр жители Карелии смогут попасть только по предъявлению цифрового сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за три дня до посещения общественных мест.

Читайте подробнее в статье «Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом».

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Комментарии

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Прямой господин
2021-10-15 12:52:15
Прежде всего надо убедить население в безопасности вакцины! Этого нет и ВОЗ " нам" пока фиги показывает, извините...
Тест на Ковид надо сделать бесплатным, уже не один и не десяток людей оказались жертвами этого "вакцинирования" без теста, находясь в стадии болезни, и дальнейшего посещения : или того Света или ИВЛ в тяжёлом состоянии..
Всё делается сумбурно и "когда сковорода по пустой голове" кому то стукнет!? Или как? И закон и конституция нарушаются систематически,но к этому люди уже привыкли, всё по понятиям уже давно делается!? Когда думать начнём?
комба
2021-10-15 11:56:30
Тёмный лес. Вы должны быть на бумаги и в цифровой базе данных. Полудиким это не дано.
Zim
2021-10-15 11:36:22
« Верховный суд Российской Федерации дал определение нахождению в магазине без медицинской маски во время пандемии. Это признано значительным правонарушением.»
NEZITIC
2021-10-15 11:33:02
где комментарий про бабешку, которая под Гитлера косит?
User
2021-10-15 11:21:13
Какое беззаконие еще придумают, если окажется, что количество болячек не зависит от количества дырок?!
Leopol'd
2021-10-15 12:54:28
User, так оно и не зависит. Корреляции между гениальными идеями руководства и ростом/падением заболеваемости нет. И поэтому эти руководители спокойно, по необходимости разрешают и мероприятия ЕР, и фестиваль в Рускеала, и обнуления, и выборы...
Фикция! Но с умным видам вещают, что всё "во благо"!
И кстати, где требование к церквям?!
nae
2021-10-15 13:33:16
Leopol'd, церковь - это святое!
комба
2021-10-15 11:52:04
User, тебе, сторожу в другом городе какое дело, вечный нытик? Работать напряженно не хочешь, а только ныть. Не будет тебе счастья в жизни. :)
VladPTZ
2021-10-15 11:18:55
В кафе, музей, кинотеатр и фитнес-центр, для многих жителей элемент роскоши, это еще пока не кнут а похоже на очередное настойчивое предупреждение что могут прикрыть чего и посерьезней.
АК
2021-10-15 10:44:49
Вы хотя бы один выходной день сделали, после прививки в себя прийти, тогда бы многие привились. Некоторые работодатели так поступили, мой - нет. А сидеть "за свой счет" с температурой или ехать с ней на работу желания нет.
mobikk
2021-10-15 13:28:30
АК,
так возьмите отгул
Бабенка
2021-10-15 10:32:05
Пороть иногда полезно, если слов не понимают
комба
2021-10-15 11:53:29
Бабенка, согласен горячо!
NEZITIC
2021-10-15 10:28:50
поесть можно дома, нечего шататься по городу!

Один нытик ресторатор уже начал в сети паниковать
dimchik19725
2021-10-15 10:24:26
Я вот одного только не понял.. В "тетрис" не пустили, хотя я предъявил распечатанный с госуслуг сертификат и QR-код, паспорт показал.. Сказали это не действительно- только что бы на экране смартфона надо что бы было.. Не понимаю какая разница?
VladPTZ
2021-10-15 11:22:34
dimchik19725, самодурство на местах, каждый реализует в силу своей фантазии.
Горожанин
2021-10-15 10:43:29
dimchik19725, жалобу в "Роспотребнадзор" и прокуратуру. Вы вообще не обязаны смартфон с собой носить.
Zim
2021-10-15 10:58:37
Горожанин, а думаете, что он просто гонит?
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