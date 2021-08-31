В Карелии выберут лучшего студента 2021 года

В республике стартует региональный этап всероссийского конкурса «Студент года — 2001».

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки обучающихся вузов и профессиональных образовательных организаций России, имеющих особые достижения в области науки, профессиональной деятельности, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

В конкурсе участвуют обучающиеся очной формы профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет и очной формы вузов от 18 до 25 лет, за исключением номинации «Иностранный студент года». В этой номинации участвуют студенты очной формы обучения вузов в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие иностранное гражданство.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в официальном паблике регионального этапа премии «Студент года — 2021» в социальной сети «Вконтакте».