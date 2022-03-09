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В Карелии выберут лучшую команду спасателей по ликвидации ЧС на транспорте

Новости. Общество
18:20, 11 Марта 2022
фото: © МЧС Карелии

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На площади Кирова в Петрозаводске пройдут республиканские соревнования на звание «Лучшая команда Республики Карелия по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуации на автомобильном транспорте в 2022 году».

В соревнованиях на приз Северо-Западного центра безопасности 2 апреля будут участвовать 14 команд пожарно-спасательных отрядов. Состоится 7 забегов на 2 дорожках, у всех соревнующихся будет по одной попытке, сообщили в МЧС Карелии.

Участники соревнований отработают навыки пожарно-спасательных подразделений по ликвидации последствий ДТП, приемы и способы спасения граждан, обменяются опытом.

Для всех желающих, в том числе и детей, будут работать различные интерактивные площадки. Будет предоставлена возможность проверить себя в роли пожарного.

Также будет организована работа полевой кухни. Гостей накормят кашей и поят горячим чаем.

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